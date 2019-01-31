كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - جامعة أسوان تشارك بمهرجان أسوان السينمائي في دورته الثالثة

تشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة، والذى يقام فى مدينة أسوان، خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير القادم، برعاية وزارتى الثقافة والسياحة ، والمجلس القومى القومى للمرأة ، ونقابة السينمائيين .

وأعرب الدكتور أحمد غلاب خلال لقائه مع وفد من إدارة المهرجان يضم كلا من السيناريست حسن عبد الخالق رئيس المهرجان والصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان عن ترحيبه الكبير بالمشاركة فى هذا المهرجان الدولى المتميز الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الدورتين السابقتين .

وأكد على أن طلاب وطالبات الجامعة سوف يشاركون بفاعلية فى جميع العروض السينمائية وورش العمل التي سوف تقام على هامش المهرجان ، وسوف توفر الجامعة وسائل المواصلات اللازمة حتي يتمكن الطلاب والطالبات من متابعة مختلف العروض السينمائية طوال فترة إنعقاد المهرجان.

يذكر أن مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة سيكرم خلال دورته الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى ، علاوة على تكريم خمسة شخصيات نسائية أخرى تقديرًا لدورهن الكبير فى مجال السينما .