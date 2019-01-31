كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - الملصق الدعائي للدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يثير إعجاب لبلبة

أعربت الفنانة لبلبة عن إعجابها بالملصق الدعائي للدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس القادم.

وذكرت إدارة المهرجان - في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه في إطار الاستعدادات النهائية لفعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، زارت الفنانة لبلبة مقر المهرجان قبل انطلاق دورته الثامنة، وكان في استقبالها السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وأشار البيان إلى أن الفنانة لبلبة أبدت إعجابها بالملصق الدعائي للمهرجان، الذي صممه الفنان التشكيلي محمد عبلة، وحرصت على التقاط الصور أمامه، وتفقدت مقر المهرجان وأقسامه وأشادت بسير العمل والاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثامنة.

وأضاف البيان أن المركز الصحفي الخاص بالمهرجان أجرى حوار مطولا مع النجمة لبلبة تحدثت خلاله عن تجربتها في عالم الفن وأهم المحطات السينمائية في مشوارها.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم في دورته المقبلة لبلبة عن مسيرتها الفنية الزاخرة بالأعمال المميزة، كما سيتم تكريم كل من الفنان آسر ياسين والمخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو والمخرج محمد صالح هارون من تشاد والمنتجة درة بوشوشة من تونس.