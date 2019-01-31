كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - "أبو العروسة " يواصل سيطرته علي يوتيوب

تصدرت الحلقة الـ 21 من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني تريند الأعلى مشاهدة على يوتيوب مصر، وحصدت 2 مليون و200 الف مشاهدة ، بعد طرحها بساعات قليلة ، ليكون بذلك العمل المصرى الوحيد الذى عرض خارج الماراثون الرمضانى وحقق المركز الاول لأكثر من مرة خلال فترة عرضه.

المسلسل دراما اجتماعية طويلة تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

"أبو العروسة" ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، وأماني كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.