كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - مواطنون ضد الغلاء لوكلاء السيارات: "ارحموا المصريين من الجشع كفاية كده"

معتز عوض

قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان سوق السيارات فى مصر يدار بشكل به خلل كبير ، وان السوق بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية وبدء دخول السيارات الأوربية بصفر جمارك ، اصابه الجنون لصالح مجموعة من الوكلاء على حساب المواطن.

واضاف خلال مداخلة على الهواء مباشرة لبرنامج اقتصاد وطن الذى يقدمه الاعلامى شريف زيدان على فضائية الحدث اليوم ان سعر احدى السيارات الاوربية سعرها كامل لا يتعدى ١١٧ الف جنيه وتباع فى مصر ب ٢٤٠ الف جنيه فى مصر.

واكد ان المادة ١٠ فى قانون حماية المنافسة ومنع الاختكار يضع ضوابط لحماية السوق من الوكلاء والغلاء.

وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء مقدم البلاغ.. بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الممارسات الإحتكارية التى يمارسها جميع وكلاء سوق السيارات في مصر . ويؤكد ذلك عدم إستجابة هذه السوق للإعفاء الجمركى الأخير الذي جرى تطبيقه علي السيارات ذات المنشأ الأوربى (صفر جمارك) وكأن هناك إتفاق مسبق يتنافي مع نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة.

وتؤكد مواطنون ضد الغلاء بأن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات #خليها_تصدى قد حققت نتاىج هى الأولى في حملات المقاطعة من حيث التأثير في هذه السوق وهو ما يستدعى الإسراع من جانب الجهاز لوضع معايير عادلة طبقا للقانون يوقف الحالة الإحتكارية المنغلقة بقرارات حكومية لصالح وكلاء يجنون أرباح خيالية بفعل إمتيازات حكومية لحفنه من المصريين الجشعين الإنتهازيين فى سوق يفترض أنها حرة حسب ما تعلنه الحكومة. وكأن هذه الحرية الإقتصادية يستفيد منها هذه الحفنه العفنه في مواجهة عامة الناس والذين يفترض أن يستفيدو من هذه الحرية الإقتصادية.. ومعلوم من الإقتصاد بأن تقييد عمليات الإستيراد علي هذه الحفنه وحمايتهم بمنع غيرهم من دخول هذه السوق ينفى عن الحكومة إنتهاج سياسات الإقتصاد الحر ويؤكد بأن الحكومة غير جادة في تفعيل إستفادة عامة الناس وهم بالملايين من الإعفاء الجمركى الأخير لصالح الوكلاء فقط لاغير .

ووجه رسالة الى الوكلاء قائلا: كفاية كده ارحموا المصريين.

من جهته قال اللواء حسين مصطفى امين عام رابطة منتجى السيارات هامش الربح الذى يضعه التاجر ليس منفردا ، وهناك ضوابط تحكم هذا الهامش ، ونفى ان يكون مغالاة فى تحديد اسعار السيارات خاصة انه سوق حر.

واضاف ان مشكلة السوق تتفاقم بسبب ان الوكلاء قللوا حصص الاستيراد من الخارج ، وهذا هو سبب الازمة الحقيقية، وان الاسعار التى تعلنها حملات مثل خليها تصدى ليست واقعية نهائيا.