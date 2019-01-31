كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - شاهد.. أحمد السعدني ينشر صورة جديدة مع القبطان ويعلق : حبيبي وحبيب أبويا



نشر الفنان أحمد السعدني، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصحبة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، ونالت الصور إعجاب متابعيه. وعلق "السعدني"، على الصورة قائلًا: "‏حبيبي وحبيب أبويا وحبيب الكل القبطان". وتعاقد النجم أحمد السعدنى رسميًا مع المنتج كريم أبوذكرى وشركة "k media"، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عالم افتراضى"، ويعد المسلسل من نوعية الدراما الطويلة التى تصل إلى 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامى الرمضانى.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السعدني ينشر صورة جديدة مع القبطان ويعلق : حبيبي وحبيب أبويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.