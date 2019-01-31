كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - نور الدين: تجار المخدرات يتحايلون على القانون بإنتاج مخدرات تخليقية

معتز عوض

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجهات الخارجية لا تحاربنا بالسلاح فقط، بل بالمخدرات التي تدمر الشباب وعقولهم.

وتابع "نور الدين" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية MBC مصر، اليوم الخميس، أن تجار المخدرات والمتعاطين كانوا يتحايلون على القانون بإنتاج مخدرات تخليقية غير مدرجة بجداول الممنوعات، وبالتالي يستطيعون بسهولة الخروج من القضية، والإفلات من العقاب.

وأوضح "نور الدين" أنهم يضيفون للمواد العشبية الطبيعية بودرة صراصير، وسم فئران لإنتاج تلك المواد التخليقية التي لا تقل خطورة وتأثيرًا عن المواد المخدرة.