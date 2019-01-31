كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - المقاصة يضم وحش الإسماعيلي على سبيل الإعارة

عمر الوحش

انتقل عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي معارا إلى مصر للمقاصة. ودفع مصر للمقاصة مليون جنيه للحصول على خدمات الوحش في الـ6 أشهر المقبلة. ويملك المقاصة حق شراء اللاعب بنهاية الموسم، مقابل 10 مليون جنيه. الوحش من إنتاج قطاع ناشئي الدراويش، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014. وفي هذا الموسم لعب الوحش 11 مباراة سجل فيهم هدفا وصنع آخر. ويبلغ الوحش من العمر 23 عاما.

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