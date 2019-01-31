كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - في ذكري وفاتها .. معلومات لاتعرفها عن الفنانة سهير الباروني
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سهير البارونى، والتى رحلت عن عالمنا عام 2013، تاركة عددا كبيرا من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية الهامة، وفى السطور التالية نستعرض ابرز المعلومات عنها:
1- إسمها بالكامل سهير محمد يوسف الباروني من مواليد 5 ديسمبر 1937.
2- نشأت في حي باب الشعرية.
3- رفضت أسرتها عملها فى المسرح، وبعد الحاح شديد منها وافقت والدتها على ان تكون معها خلال أداء البروفات.
4- أعلنت ندمها عن تقديمها بعض الاعمال، التى ظهرت فيها بملابس غير مناسبة.
5- تعرضت الى صدمة كبيرة بعد وفاه ابنتها.
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