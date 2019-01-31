كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - رسمياً - برشلونة يتعاقد مع البرازيلي إيمرسون جونيور

إيمرسون جونيور

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال اللاعب البرازيلي إيمرسون جونيور من صفوف نادي أتلتيكو مينيرو على أن ينضم اللاعب لتدريبات البلوجرانا بداية من الصيف المقبل. وتقضي الصفقة بحصول النادي البرازيلي على مبلغ 12 مليون يورو، ويوقع اللاعب على عقد لمدة 5 مواسم لبرشلونة ليظل في كامب نو حتى 2023-2024. ويلعب إيمرسون في مركز الظهير الأيمن، ويجيد التقدم للأمام للمساندة الهجومية واللعب في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى قدراته الدفاعية. وينتظم اللاعب البالغ 20 عاماً في تدريبات برشلونة في الأول من شهر يوليو 2019 ليبدأ الإعداد للموسم الجديد 2019-2020 تحت قيادة المدرب فالفيردي. وأشار موقع برشلونة الرسمي إلى أن إيمرسون يُشبه في بلاده بالمدافع البرازيلي داني ألفيش الذي كان شاهداً على فترة ذهبية في تاريخ برشلونة قبل أن يرحل ليستقر حالياً في باريس سان جيرمان.

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