كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - رسميًا - الجونة يضم السنغالي "أوسوينو"

السنغالي أوسوينو بوي

أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع السنغالي أوسوينو بوي لينضم لصفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوي في صفقة انتقال حر.

وكشف الجونة عن الصفقة الجديدة ليدعم صاحب الـ26 عامًا هجوم الفريق الساحلي في مشواره من أجل البقاء في بطولة الدوري الممتاز.

أتى تعاقد الجونة مع أوسوينو بعدما فسخ تعاقده مع فريق مجوندالين النرويجي، آخر محطات بوي قبل الانضمام للجونة.

وخاض أوسوينو تجربة في النرويج مع فريق مجوندالين خلال الفترة من 2015، وحتى يناير الجاري حين فسخ تعاقده.