كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - محمود وحيد يدعم قائمة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

محمود وحيد

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قيد لاعبه محمود وحيد الذي يشغل مركز المدافع الأيسر في قائمة الفريق الإفريقية قبل ساعات قليلة من غلقها.

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي اليوم الخميس أن محمود وحيد شغل المقعد رقم 29 في قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانضم محمود وحيد إلى الأهلي قادمًا من مصر للمقاصة في موسم الانتقالات الشتوية غير أنه لم يظهر في أي مباراة رسمية حتى الآن.

ويتبقى أمام الأهلي مقعد واحد في القائمة الإفريقية شاغر وسيتنافس عليه، صالح جمعة، رامي ربيعة، عمرو جمال، أحمد الشيخ.