كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 10:02 مساءً - مصطفى بكري: مجهودات "الفريق مميش" مثار إعجاب أعضاء مجلس النواب

معتز عوض

حرص الإعلامي مصطفى بكري، على توجيه التحية للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على مجهوداته في الفترة الأخيرة.

وقال بكري خلال برنامج «أسرار وحقائق»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن مهاب مميش قام بزيارة مجلس النواب واجتمع مع لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، كاشفا أن جميع أعضاء مجلس النواب قامت بالإشادة بالفريق مهاب مميش فيما يتعلق بقناة السويس، وبمنطقة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الإقتصادية.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المسئول عندما يكون مخلص لبلده وجاد في عمله ونزيه في أداءه يكسب احترام الناس وأغلب أعضاء مجلس النواب حضروا لسماع كلمة الفريق مهاب مميش.