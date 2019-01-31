اكتفت بأصابعها.. كندة علوش تنشر صورة مع ابنتها للمرة الأولى

نشرت الفنانة كندة علوش صورة وهي تمسك أصابع قدم ابنتها، واكتفت بتعليق صغير على الصورة، "حياتي وعمري"، وذلك على تطبيق "انستجرام"، وهذة تعتبر المرة الأولى التي تنشر فيها "علوش"، صورة لابنتها منذ ولادتها في فبراير الماضي.

فمن كان يقوم بهذة الخطوة ونشر صور الطفلة زوجها الفنان عمرو يوسف، الذي نشر من قبل صورتين، لابنته حياة الأولى، وهو يمسك أصابع يديها، والأخرى وهو يحملها دون أن يظهر ملامحها.

وعلق الكثيرون من محبي "كندة" على الصورة، متمنيين دوام الصحة لها ولابنتها.

يذكر أن حياة ابنة "كندة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، قد وُلدت في بداية نوفمبر من العام الماضي، ولم يتم نشر أي صور شخصية لوجه الطفلة حتى الآن.

كندة علوش كانت قد تزوجت عمرو يوسف مطلع عام 2017، بعد خطوبة قصيرة لهما، وتم الزفاف في أسوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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