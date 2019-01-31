نقيب الأطباء لـ"الوطن": "هبة" نموذج مثالي عملت فوق طاقتها لإسعاف المتظاهرين

حرص الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء البشريين، على تقديم واجب العزاء لمنى خفاجي، والدة الدكتورة هبة الخفاجي الشهيرة بطبيبة الغلابة، في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وقال "خيري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "إن الأطباء فقدوا نموذجا مثاليا لن يتكرر بوفاة هبة، المتفانية في عملها، والمتطوعة باستمرار في مساعدة المحتاجين".

وأضاف نقيب الأطباء، أن "طبيبة الغلابة"، كانت من أوائل الموجودين داخل مستشفى قصر العيني خلال المظاهرات والاشتباكات لإسعاف المرضى والمصابين، دون الخوف من الاعتداءات المستمرة على المستشفى في ذلك الوقت، "شافت شغلها بجدية، وأحيانا كانت بتشتغل فوق طاقتها".

وانطلقت مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وتستقبل منى الخفاجي والدة طبيبة الغلابةؤ ومنى زكي أحدى الصديقات المقربات لها، المعزيين.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من أصدقاء ومتابعي "هبة"، ومجموعة من محاربات السرطان.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

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