نبيل الحلفاوي وأحمد السعدني يحضران عزاء "طبيبة الغلابة"

حضر، منذ قليل، الفنانان نبيل الحلفاوي، وأحمد السعدني عزاء الدكتورة هبة خفاجي، الشهيرة بـ"طبيبة الغلابة"، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وحرص "الحلفاوي" على تعزية منى خفاجي، والدة طبيبة الغلابة، كما استقبل التعازي في سرادق الرجال.

وانطلقت مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وتستقبل منى الخفاجي والدة طبيبة الغلابة، ومنى زكي إحدى الصديقات المقربات لها، المعزين.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من أصدقاء ومتابعي "هبة"، ومجموعة من محاربات السرطان.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

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