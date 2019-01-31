بالفيديو| "عند ماما".. 5 تصريحات مثيرة للجدل للبرلمانية غادة عجمي

انتقدت البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الناشطةَ الحقوقية الفرنسية كلير تالون، بحدة، في برنامج "النقاش"، المذاع على قناة "فرانس 24".

وقالت عجمي إن ما قالته تالون، الباحثة بمبادرة الإصلاح العربي، بشأن وجود انتقاص بحقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مضيفة: إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب".

كما قالت عجمي على كلام كلير تالون، بأن الناشطة الفرنسية ليست لها علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، مضيفة: "حقوق الإنسان عند ماما"، أي "عند أمك".

ويستعرض "هن" في التقرير التالي أبرز التصريحات المثيرة للجدل للبرلمانية غادة العجمي:

- في فبراير 2016، صرحت غادة العجمي، عزمها طرح مشروع لإلزام من لديهم إقامات دائمة أو مؤقتة بالخارج تتجاوز الـ6 أشهر، بتحويل ملبغ قدره 200 دولار كحد أدنى، عند دخولهم المنافذ المصرية، سواء مطارات أو موانئ برية وبحرية، وذلك من أجل حل أزمة العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في استياء عدد من المصريين المقمين بالخارج.

- كما قالت النائبة غادة عجمي إنها ستتقدم بمشروع قانون للبرلمان، للحد من الإنجاب من أجل تقليص الزيادة السكانية، على أن يتضمن معاقبة من ينجب أكثر من طفلين بالحرمان من عدد من الخدمات الحكومية.

- وكذلك طالبت عضوة مجلس النواب، بحلاقة شعر كل من يقوم بالتحرش بفتاة، كما كان يحدث قديمًا في الستينيات، وكذلك يجب انتشار دوريات أمنية في كل مكان لمواجهة ظواهر التحرش، مع نشر دوريات أمنية فى كل مكان لمواجهة ظاهرة التحرش، معقبة: "نخلى الشرطة تحلق شعر المتحرشين، واللى يقرب من جنب بنت أو ست نحلق شعره فورًا".

- وطالبت النائبة غادة العجمي برفع الدعم الكامل عن أصحاب "التكاتك"، لافتة إلى أن دخلهم يصل إلى 100 جنيه يوميا، موضحة أن "الدولة تعطي لأصحاب "التكاتك" خدمات مثل الصحة والتعليم، فماذا يعطيها هو؟".

- وأطلقت عجمي، دعوة للمغتربين والمهاجرين إلى الانضمام للنقابة العامة للعاملين المصريين، التي تضم جميع المصريين في الخارج من مهنيين وعاملين وفنيين في كافة التخصصات العلمية والصناعية والزراعية أيضًا، إلا أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج رفض تلك الدعوة، وقال إن تلك التصريحات مرفوضة باكملها، مؤكدين أن المصريين في الخارج لن يكونوا نقابيين أو حزبيين وسيظل ولاءهم الوحيد لجيش مصر والدولة المصرية وقياداتها، وأنهم سيقفون خلف الدولة المصرية وقياداتها دائما.

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