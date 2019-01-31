8 معلومات عن ريا الحسن.. وزيرة الداخلية اللبنانية

أصدر، منذ قليل، رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، مرسومًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.
وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيرًا، بينهم 3 وزراء لـ"حزب الله"، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصبحت ريا الحسن، هي وزيرة للداخلية والبلديات.
ويرصد "هن" بعض المعلومات عن الوزيرة ريا الحسن، التي تولت شئون وزارة الداخلية اللبنانية:
- أول امرأة لبنانية تصل إلى هذا المنصب رفيع المستوى.
- من مواليد يناير 1967.
- تولت حقيبة المالية في وزارة للمال في حكومة سعد الدين الحريري، وذلك في عهد الرئيس ميشال سليمان.
- وقبل توليها وزارة المالية، كانت تعمل في مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ومسئولة عن مجموعة من المشاريع المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء.
- عملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 2 و3 والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.
- وريا هي حاصلة على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، عام 1987.
- وفي عام 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
- متزوجة من الدكتور جناح الحسن، ولديها 3 بنات.
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