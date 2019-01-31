تعرف على أفضل رحلات السفاري في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعتبر رحلات السفاري الإفريقية واحدة من أجمل الرحلات التي تستطيع القيام بها، وبناء على رأي وتقييم الخبراء.

تلبي رحلات السفاري الأفريقية أذواق واحتياجات مختلفة، فستجد رحلات سفاري تناسب المتزوجين حديثًا لقضاء شهر العسل وكذلك الرحلات العائلية والمجموعات، والرحلات لمحبي الطبيعية وهى ما تشتهر به إفريقيا، وهذه هي أفضل أماكن لرحلات السفاري في إفريقيا، وفق ما نشره موقع "Safari".

- رحلات شرق أفريقيا في مارا وكريتر وسيرينجي

هذا النوع من رحلات السفاري الإفريقية من الرحلات المناسبة لمختلف الأذواق والاحتياجات، إذ تناسب المتزوجين حديثًا والعائلات وكذلك محبي الطبيعة، إذ تمتد تلك الرحلة لتشمل عدة دول، وتأتي البداية من كينيا منطقة ماساي مارا ثم سيرينجيتي في تنزانيا وبحيرة مانيارا ، وتمثل تلك الرحلة فرصة مميزة للاستمتاع بالحياة البرية الإفريقية عن قرب ومشاهدة هجرة الحيوانات.

- رحلات سفاري شهر العسل في كيب تاون

تعتبر تلك المنطقة واحدة من أفضل وأشهر الأماكن التي تناسب الرحلات الرومانسية وبخاصة تلك التي تخص المتزوجين حديثًا لقضاء شهر العسل، فعلى مدى مدة الرحلة يستطيع الأزواج الاستمتاع بالمشروبات والأكل والمناظر الخلابة إلى جانب الرحلة المميزة لمحمية كروجر.

- رحلات السفاري الخاصة في بوتسوانا وزيمبابوي

تعتبر رحلة طويلة نوعًا ما إذ تمتد لفترة أطول لأنها تشمل الاستمتاع بمناطق متعددة في جنوب أفريقيا، وتأتي البداية من دلتا أوكافاجو التي تقع في الشمال من بوتسوانا، ومنها يتم التوجه إلى شلالات فيكتوريا وكذلك منتزه هوانج الوطني وتنتهي الرحلة في ماتوبوس الفريد في زيمبابوي، وفي تلك الرحلة تستطيع الاستمتاع بإرشادات مرشد الرحلة مما يوفر الأمان والحصول على تجربة مميزة.

- رحلات سفاري كينيا وتنزانيا في ماساي مارا ومحمية سيلوس

تستطيع الاستمتاع بالحياة البرية في تلك الرحلة والتي تمتد بين ماساي مارا وسيرينجيتي وكريتر وتأتي النهاية في محمية سيلوس، وربما ما يميز تلك الرحلة هو التخييم والإقامة في الخيام الشخصية.

وتشمل الرحلة الاستمتاع برؤية هجرة الطيور وركوب الخيل والاستكشاف مشيا على الأقدام ، وهذه الرحلة مناسبة لجميع أوقات السنة وجميع الأذواق.

- رحلات سفاري تنزانيا ومشاهدة الغوريلا في أوغندا

تمثل تلك الرحلة الاختيار المثالي لمن يبحث عن المضمون الحقيقي لرحلات السفاري وتمتد هذه الرحلة لفترة طويلة أيضًا، حتى يتمكن المسافرون من الاستمتاع باللقاءات الثقافية مع شعب الباتوا والمناظر الرائعة لأفريقيا من خلال رحلات البالون في سماء ماسارا مارا، وهناك الرحلات الاستكشافية التي تتم في محمية غابة بويندي التي تقع في أوغندا للاستمتاع بمشاهدة الغوريلا.

- رحلات المغامرات في كل من ناميبيا وبوتسوانا

ناميبيا وبوتسوانا روح الحياة البرية والمناظر الخلابة في جنوب إفريقيا، وأشد ما يميز تلك الرحلة هو الفرصة للاستمتاع بجمال تلك الحياة حيث جمال الطبيعة في ناميبيا والاستمتاع بالألعاب في محميات بوتسوانا العالمية .

يمكن للمسافرين الاستمتاع بالمعسكرات الصحراوية والنوم في الخلاء وركوب المنطاد والدراجات الرباعية والدراجات الجبلية ورؤية الغابات المتحجرة، وهذه الرحلة مناسبة لجميع الأذواق.