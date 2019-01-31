تعرفي على طول ووزن طفلك الطبيعي من الولادة وحتى 10 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى سامي

تصميم: أحمد مولا

الوزن والطول المناسبان للطفل سؤال يؤرق الأمهات اللائي يرغبن في الاطمئنان على صحة أطفالهن.. نستعرض في الصور أعلاه متوسط الطول والوزن للطفل منذ الولادة وحتى العاشرة من عمره.. إذا كانت قياسات طول ووزن طفلك قريبة من ذلك المتوسط فأنت في أمان، أما إذا انحرفت الأرقام بالزيادة والنقصان بشكل ملحوظ أو شعرت بالقلق فاستشيري الطبيب.

لمزيد من القراءة عن طول ووزن طفلك الطبيعي من الولادة وحتى 10 أعوام اضغط هنا