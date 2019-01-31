سيلين ديون تخطف الأنظار بـ5 إطلالات عصرية خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - حضور المغنية الكندية، سيلين ديون، خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية لربيع وصيف 2019، لفت أنظار المصورين والحضور، إلى حدّ جعلها حديث صحافة الموضة.



اعتمدت سيلين ديون 5 اطلالات متنوعة، كأنها تلعب دورًا لخمس شخصيات مختلفة.

ظهرت في اليوم الأول باطلالة من الجلد من الرأس إلى أخمص القدمين، حيث اعتمدت جاكيت جلد باللون العنابي من غابرييلا هيرست، بتصميم كلاسيكي مزود بأكتاف بارزة، وضمته بحزام أسود عريض، كذلك اختارت سكيني أسود من الجلد، مع بوت الكاحل بنعل ضخم من صيحة أحذية الـ platform.

قدمت سيلين ديون من خلال هذه الاطلالة درسًا في تنسيق الملابس الجلدية بأسلوب عصري يتماشى مع اتجاهات 2019.



سيلين ديون بفستان زهري ساطع



الاطلالة الثانية التي أذهلتنا في ثاني أيام عروض أسبوع باريس لموضة الأزياء الراقية، حيث اعتمدت سيلين ديون فستانًا من الحرير باللون الزهري الساطع، تميز التصميم بكسرات من الخصر والكتفين، كما زينته قطعة اكسسوار من الكريستال على الكتفين، ونسقت معه المطربة الكندية صندلًا فضيًّا بشرائط تلفّ القدم، وحزام يلتف حول الكاحل، واختارت سيلين ديون قصة الشعر المموج التي جعلتها تبدو شابة في الثلاثينيات.



ثم اعتمدت سيلين ديون جمبسوت أسود بتوقيع المصمم الكسندر فوتييه، وجاء بقصة الأكتافة المنفوخة والبارزة، مع قصة صدر على شكل حرف V، ونسقت معه مجموعة من التفاصيل العصرية، بداية من النظارة الشمسية صغيرة الحجم المزينة بالكريستال، مع قبعة سوداء لماعة بغطاء من التول، أخفى جزءًا من وجهها.

سيلين ديون تذكرنا بأناقة نساء الأربعينيات



وبعد الاطلالات العصرية السابقة التي أبهرت بها سيلين ديون الحضور، ذهبت إلى أسلوب بعيد تمامًا، حيث استحضرت حقبة الأربعينيات بـ فستان مزدان بالورود والكرانيش الأمامية، بتوقيع دار أزياء غابرييلا هيرست، ونسقته مع كارديغان من المخمل الأخضر الداكن.

كما انتعلت "بوت" عنابيًّا برقبة مُهدلة، مع حقيبة من موسكينو مطبعة برسمة امرأة غير واضحة، وأخيرًا عززت اطلالتها الأربعينية بزوج من القفازات الشفافة.

سيلين ديون تخطف الأنظار بمعطف من "أوسكار دي لا رينتا"



لم تخيّب سيلين ديون آمالنا في الاطلالة الأخيرة، حيث ظهرت باطلالة درامتيكية صاخبة، مكونة من معطف أحمر من طبقات التول بتوقيع دار أزياء أوسكار دي لا رينتا، ونسقت معه كنزة صوف برقبة، مع تنورة ماكسي من الجلد باللون الأسود، وكذلك، انتعلت حذاءً أنيقًا بصيحة الـ pump باللون الأحمر اللماع.