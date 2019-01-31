صور أجمل فساتين الأوسكار على مر الزمن!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - بدأت حفلات الأوسكار تُقام منذ عام 1929 وفي ذلك الوقت كانت مازالت عبارة عن حفل صغير على نطاق ضيق، لكن مع مرور السنوات أصبح أهم وأكبر حدث لتوزيع الجوائز السينمائية في العالم، وأصبحت النجمات يخترن أجمل تصاميم الأزياء وأكثرها فخامة لحضور هذا الاحتفال. وموعد توزيع جوائز الأوسكار 2019 اقترب جداً، وبهذه المناسبة جمعنا اليوم بالصور أجمل الفساتين التي اختارتها النجمات على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل على مر الزمن، واليك بعض الأمثلة.



أجمل إطلالات النجمات في أوسكار عام 2018:



عام 2018 كان حافلاً بالإطلالات المميزة، وقد لفتتنا بشكل خاص إطلالة “جينيفر غارنر” Jennifer Garner في فستان باللون الأزرق كانت قد اختارته من “فيرساتشي” Versace، وكذلك إطلالة النجمة الشابة زندايا Zendaya في فستان باللون البني من “جيامباتيستا فالي” Giambattista Valli، وإطلالة “جينيفر لورانس” Jennifer Lawrence في فستان ذهبي من “ديور” Dior، وإطلالة مارغوت روبي Margot Robbie الراقية في فستان أبيض من “شانيل” Chanel.





اطلالات النجمات في حفلات اوسكار الالفين:



في حقبة الـ 2000 شاهدنا العديد من الإطلالات الرائعة والمبتكرة للنجمات، منها نذكر إطلالة أنجلينا جولي Angelina Jolie البراقة في الفستان الذهبي من ايلي صعب Elie Saab، وإطلالة بينيلوبي كروز المميزة في فستان من الكشكش اختارته عام 2004 من فيرساتشي Versace، وإطلالة “غوينيث بالترو Gwyneth Palrtow في فستان أبيض اختارته من توم فورد Tom Ford عام 2012 وإطلالة جوليا روبرتس Julia Roberts في فستان من فالنتينو Valentino عام 2001، وإطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo في فستان باللون الأزرق من “برادا” Prada، وفستان تشارليز ثيرون Charlize Theron في فستان من غوتشي Gucci اختارته عام 2004، وإطلالة كايت بلانشيت عام 2014 في فستان من ارماني بريفيه Armani Prive والقائمة تطول.



إطلالات النجمات في حفلات أوسكار التسعينات:



وكذلك في حقبة التسعينات كان هنالك عدد من الإطلالات الرائعة للنجمات العالميات في حفل الأوسكار، مثل سيندي كراوفورد Cindy Crawford التي اختارت فستانا باللون الأحمر من فيرساتشي عام 1991 وإطلالة نيكول كيدمان في فستان أحضر من ديور Dior عام 1997، وإطلالة “غوينيث بالترو Gwyneth Palrtow في فستان باللون الزهري من رالف لورين Ralph Lauren اختارته في عام 1999، وإطلالة اليزابيت هيرلي Elizabeth Hurley في فستان براق من فيرساتشي Versace عام 1995.





شاهدي بالصور أجمل فساتين الأوسكار على مر الزمن، واختاري الفستان الذي تعتقدين أنه الأجمل.

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