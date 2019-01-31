كاثرين دونوف تبيع مجموعة أزيائها من إيف سان لوران في المزاد العلني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً -

عمدت كاثرين دونوف Catherine Deneuve إلى بيع مجموعة أزيائها من قطع إيف سان لوران Yves Saint Laurent مؤخراً في المزاد العلني، حيث حصدت أكثر من 3.6 مليون درهم...

جاء شهر يناير من العام الجديد 2019 حافلاً بالأحداث الخاصة بقطاع الأزياء؛ حيث استُهلّ بأسبوع الموضة الرجالية في باريس ومن ثم أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية، إضافةً إلى مجموعات أسلوب الشارع التي توفّر لنا الكثير من الأفكار. كما وأننا اليوم نترقّب بداية أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة في باريس لخريف 2019.

شكّل إيف سان لوران Yves Saint Laurent وكاثرين دونوف ثنائياً رائعاً منذ التقيا لأول مرة في عام 1965، حيث سرعان ما أصبحت ملهمته في تصميم الأزياء للعلامة، مرتديةً قطع إيف سان لوران لأكثر من 40 عامًا حتى وفاته عام 2008. واليوم، أرادت كاثرين دونوف تجسيد حبها له على الآخرين من خلال بيع أزيائها من إيف سان لوران والتي تساوي أكثر من مليون درهم في المزاد العلني.