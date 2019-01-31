اختاري هديتك في يوم الحب من أرقى مجموعات المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - فرحة الإهداء وتلقي الهدية لا يضاهيها فرحة. فما بالك إذا كانت المناسبة يوم الحب، هذا اليوم الذي تحتفلين به مع شريكك بأجمل اللحظات المليئة بالمشاعر الصادقة والوفية؟

مع اقتراب هذا اليوم الموعود نضع أمامك دليلاً غنياً من أفخم موديلات المجوهرات التي عرضتها دور المجوهرات العالمية، لتختاري منها هديتك التي تحلمين بها وترغبين بان تتألقي بها.





ومن مجموعات المجوهرات التي عرضتها الدور العالمية مؤخراً على حساباتها على انستقرام، شعرنا بأن دليل الهدايا غنيّ ووافر. فبإمكانك أن تختاري سواراً فاخراً من مجوهرات بياجيه Piaget التي عرضتها الدار ضمن مجموعة بوساشن Possession وهو سوار بتصميم ناعم جداً يأتي من الذهب الخالص أو مرصّعاً بالألماس، ويزيّن أطرافه حجرين كريمين بألوان منعشة.







أو بإمكانك أن تختاري طقماً من الألماس كهدية تتألقين بها في أهم السهرات، مثل طقم بلوم دو بايون Plume de Paon الذي قدّمته دار المجوهرات العريقة بوشرون Boucheron وهو عباية عن خاتم وعقد على شكل ريشة الرسم. وقد تجدين في هذه المجموعة أقراطاً وأساور من التصميم نفسه.







أما إذا كنت تنشدين إطلالة مترفة، ننصحك باختيار هذا العقد القاخر من مجموعة لا ناتوري دو شوميه La Nature de Chaumet والذي قدّمته دار شوميه Chaumet بتصميم غنيّ مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار الماس البرّاقة، وهو عقد لا يليق إلا بإطلالات هامة في مناسبات فخمة.







شاهدي مجموعة المجوهرات التي أرفقناها لك واختاري هدايا مجوهرات لرأس السنة.



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