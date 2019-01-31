مكياج عيون جريء من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - لفتتنا في الآونة الأخيرة إطلالات النجمات على السجادة الحمراء وفي المناسبات الهامة، حيث اتجهن إلى اختيار مكياج جريء بعيد عن مكياج العيون الدخانية والشفاه الحمراء، وشكّلت لوحة الألوان الصارخة الخيار الأول لمكياجهن خاصة لظلال العيون التي بدت في منتهى الجرأة.



فعلى سبيل المثال، اختارت الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone ظلال عيون باللون البرتقالي الفاقع مزجتها مع القليل من اللونين الذهبي والبرونزي خلال حضورها حفلة الشاي التي سبقت سهرة توزيع جوائز الـBAFTA وقد نسّقت إيما مكياج عينيها مع لون فستانها.

إذا أعجبك مكياج عيني إيما ستون بإمكانك أن تختاري ظلال العيون الموحّدة Ombre Premiere Chanel باللون البرتقالي- البرونزي.



أما فانيسا هادجنز Vanessa Hudgens فقد اختارت من لوحة ألوان 2019 اللون الأكثر رواجاً وهو اللون المرجاني Coral ونسّقته مع فستان باللون نفسه فبدت إطلالتها حيوية ومشرقة.

إذا أعجبك مكياج عيني فانيسا هادجنز بإمكانك أن تحصلي عليه من خلال استخدام لوحة ظلال العيون Maybelline EyeShadow 24K Nudes Palette التي تجمع درجات مختلفة.





كايلي جينير Kylie Jenner المعروفة بجرأتها في اختيار إطلالات غريبة سواء في تسريحة شعرها أو لونه أو في مكياجها، اختارت ظلال عينين باللون الأصفر القوي وأضافت إليها خط آيلاينر أسود.

إذا أعجبتك جرأة كايلي جينير في اختيار ظلال عينيها بإمكانك أن تختاري ظلال عيون MAC Eyeshadow باللون الأصفر الفاقع.

ومن مكياج العيون الذي لفت نظرنا بجرأته كان مكياج النجمة جاسمين ساندرز Jasmine Sanders التي اختارت مكياجاً دخانياً إنما باللون الأزرق الكهربائي أضفى إشراقاً على ملامح وجهها.

بإمكانك أن تحصلي على درجة الأزرق التي اختارتها جاسمين ساندرز من خلال تطبيق ظلال عيون Diorshow Mono مع تركيبتها اللامعة.





نجمات كثيرات تمتعن بجرأة اختيار ظلال عيون بألوان غريبة وغير تقليدية، يمكن ان يشكّلن إلهاماً لك في اختيار مكياج عينيك الخاص.