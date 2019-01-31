أفضل خلطات تبييض البشرة... نتائجها من الاستخدام الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - سواء كنت تعانين من التصبغات والنمش والكلف والبقع الداكنة، أو كنت ترغبين في تفتيح لون بشرتك، فسنعرفك في ما يلي الى أفضل خلطات تبييض البشرة وتفتيح لونها، وذلك من الاستخدام الأول.



وصفة الأناناس والبيض

اطحني ثلاث قطع صغيرة من الأناناس بواسطة الخلاط الكهربائي، من ثم أضيفي إليها بياض بيضة واحدة وملعقة كبيرة من العسل الأبيض. أعيدي طحن المكونات مجدداً، الى أن تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.



وصفة الكركم وزيت جوز الهند

امزجي ملعقة صغيرة من بودرة الكركم وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.



وصفة الحمص وعصير الطماطم

اخلطي ملعقة صغيرة من دقيق الحمص الناعم ملعقة صغيرة من عصير الطماطم الطازج. وعند الحصول على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك بالتساوي واتركيه مدة 20 دقيقة. من ثم، افركي بشرة وجهك بهدوء بأطراف أصابعك، بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.

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