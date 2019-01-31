كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - تعرّفي إلى فوائد زيت الأرغان للشعر، وهو يُعرف بـ" الزيت المعجزة"، و"الزيت الذهبيّ" . ويتمتّع الشعر بهذه الفوائد بفضل النسب العالية التي يحتويها من المركّبات والفيتامينات، بما في ذلك الأحماض، كالحمض الدهنيّ أولييك Oleic أوميغا 9، اللينوليك Linoleic أو حمض زيت الكتّان الأساسيّ، الستياريك Stearic، حمض الشمع، وهو حمض دهنيّ مشبّع، إضافة إلى أحماض دهنيّة أخرى بما ذلك أوميغا 3 و 9 ، هذا فضلًا عن مضادّات الأكسدة، خصوصًا فيتامين E.



جميع هذه الخصائص التي يمتاز بها تعزّز من فوائده الجماليّة التي لا تعدّ ولا تحصى.





فوائد زيت الأرغان للشعر

•بلسم طبيعيّ للشعر.

•ينعّم الشعر ويضاعف من طوله وكثافته.

•يعالج الشعر التالف.

•يحدّ من تساقط الشعر.

•يحمي الشعر من أشعّة الشمس الضارّة.

•يغذّي فروة الرأس، ويقلّل من احتمال إصابتها بالتهاب في جلدها.

•يساعد على التخلّص من القشرة.

•يمنح الشعر اللّمعان والمظهر الصحيّ والحيويّ.

•يعالج جفاف الشعر.



زيت الأرغان لتطويل الشعر في شهر واحد



يناسب زيت الأرغان جميع أنواع الشعر، لا بدّ من استخدامه بكميّات وفيرة للحصول على النتائج المرجوّة.



تدلّك به فروة الرأس صباحًا ومساءً على أن تكون نظيفة لتحفيز الدورة الدمويّة وفتح المسامّ لامتصاص الزيت، والاستفادة القصوى من مكوّناته السحريّة.



بعد أن تتشبّع الفروة جيّدًا بالزيت والانتهاء من التدليك لمدّة 20 دقيقة على الأقلّ، يغطّى الشعر بمنشفة دافئة لمدّة ساعة كاملة، ثمّ يُغسل كالمعتاد ويُترك ليجفّ طبيعيّاً من دون تسليط أيّ حرارة عالية عليه.



وللحصول على نتائج أسرع مع زيت الأرغان للشعر، يُنصح باستخدام شامبو وكونديشينر من مستخلص الأرغان، أو بإضافة بضع قطرات من زيت الأرغان النقيّ إلى الشامبو، فذلك يسرّع من إصلاح الشعروتعزيز نموّه يوماً بعد يوم.

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