كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن طرق فعّالة للعناية بصحّة الشعر، بخاصّة في الخريف والشتاء، حيث يتعرّض الشعر في هذين الفصلين إلى الكثير من المشاكل، كالجفاف، التقصّف، والتساقط نتيجة تقلّبات الجوّ التي تسلب الشعررطوبته. تعرفي إلى تساقط الشعر .. أسبابه وعلاجه



أسباب تساقط الشعر:

1- وجود خلل فى الغدة الدرقية يسبب تساقط الشعر بسبب افراز هرمونات الجسم.

2-خلل شديد فى الجهاز المناعى للجسم قد يسبب تساقط الشعر وضعف عام فى الجسم.

3-الحمل والولادة قد يسببا مشاكل فى الشعر ابرزها التساقط والضعف.

4-الالتهابات الشديد فى فروة الرأس تسبب تساقط الشعر.

5-اثبتت بعض الابحاث والدراسات أن ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم قد يسبب تساقط الشعر.

اليكِ طريقة علاج تساقط الشعر

-تدليك فروة الرأس

لتنشيط الدورة الدمويّة، منع تساقط الشعر وزيادة نموّه من خلال تقوية الجذور. يُنصح باعتماد زيت جوز الهند، تدلّك به فروة الرأس بواسطة الأصابع لمدّة 10 دقائق.



-عدم الإفراط في غسله

عمليّة الغسل يوميًّا تفقد الشعر لمعانه وتتسبّب بجفاف فروة الرأس، تقصّف الشعر وتساقطه. إذا كان الشعر جافًّا، يفضّل غسله مرّة في الأسبوع، أمّا بالنسبة للشعر الدهنيّ 3 مرّات.



-أقنعة مغذّية ومرطّبة في آن

يتمّ تحديدها وفقًا لما يناسب طبيعة الشعر، فمثلًا الشعر الجاف والتالف يناسبه قناع العسل وزيت الزيتون. لتحضيره، تُمزج ملعقتان من العسل مع 4 ملاعق من زيت الزيتون ويوزّع على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويُترك لـ 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.



-اعتماد منشفة قطنيّة

ولمنع تساقط الشعر، هناكة طريقة بسيطة، ولكنّها في غاية الأهميّة، بخاصّة للشعر المتطاير، يجفّف الشعر بمنشفة من هذه الخامة بطريقة التربيت، منعًا لتجعّد الشعر وتطايره، فهي لطيفة على الشعر المبلول أكثر من المناشف العاديّة. كما لا بدّ من ترك الشعر ليجفّ طبيعيًّا من دون استخدام أيّ من أدوات التصفيف الحراريّة، منعًا لجفافه.



-نظام غذائيّ غنيّ بالبروتينات

صحّة الشعرمن صحّة الجسم، فاتّباع نظام غذائيّ متوازن يحتوي على الحليب، والجبن، والسمك، واللّحوم والبيض، من شأنه أن ينعكس صحّة على الجسم، البشرة ويمنع من تساقط الشعر.

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