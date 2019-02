كم مرة عليك غسل شعرك استناداً إلى نوعه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - عندما يتعلق الأمر بغسل الشعر، تسمعين كثيراً ربما أنه كلما كان التواتر أقل كلما كان ذلك أفضل، لكن خبراء الشعر يؤكدون أن هذا ليس صحيحاً دائماً، لأنه إذا لم تغسلي شعرك بشكل كاف، فيمكن أن يؤدي ذلك الى انسداد المسام والالتهابات وحتى تساقط الشعر. في المقابل، إذا قمت بغسل شعرك كثيراً فقد يسبب هذا الأمر جفاف الشعر وتكسره وتقصّف جذوره.

انطلاقاً من ذلك، سنطلعك على عدد المرات التي يجب أن تغسلي شعرك فيها أسبوعياً، استناداً الى نوعه.



إذا كان شعرك ناعماً وأملس:

إن الشعر الناعم معرض لأن يكون مظهره زيتياً بشكل أكثر وضوحاً من أنواع الشعر الأخرى، لذلك اغسلي شعرك يومياً، مع الحرص على اختيار شامبو ذات تركيبة لطيفة ومرطبة، فاستخدمي مثلاً The Uplifting One Volume Shampoo by Frederic Fekkai.



إذا كان شعرك كثيفاً:

لا ينبغي غسل الشعر الكثيف بشكل متكرر، لأن بصيلات الشعر الأكثر كثافة تمتص الزيوت التي تفرزها فروة الرأس أفضل من الشعر الرقيق. بالتالي، فإن غسل الشعر الكثيف مرة واحدة في الأسبوع كاف. لكن، حاولي استخدام شامبو يعمل على منع الإصابة بالفطريات والالتهابات، بإمكانك مثلاً استخدام Paul Mitchell Tea Tree Special Shampoo.



إذا كان شعرك مموجاً أو مجعداً:

يحتاج الشعر المتموج أو المجعد الى الرطوبة الكافية ليبقى مظهره صحياً وأنيقاً، لذلك من الأفضل غسله يومياً، أو يوم بعد يوم، شرط استخدام شامبو خال من الكبريت، فهو يمنح خصلات شعرك المموّجة الترطيب اللازم ويحافظ على مظهرها جميلاً وأنيقاً. استخدمي مثلاً: Bumble and bumble Surf Foam Wash Shampoo.



إذا كان شعرك تالفاً:

تؤدي العلاجات بالكيراتين واستخدام الصبغات الى تلف الشعر وجعله جافاً وغير حيوي. بالتالي، عليك التعامل مع الشعر التالف بحذر، أولاً من الأفضل غسله كل ثلاثة أيام، كما يجب عليك استخدام شامبو يعمل على ترطيب شعرك وحمايته من أضرار المواد الكيماوية والصبغات وإصلاح خصلات الشعر التالفة. ننصحك باستخدام Living Proof Perfect Hair Day Triple Detox Shampoo.



إذا كان شعرك دهنياً:

إذا كان شعرك دهنياً، فلا تغسليه أكثر من 3 مرات في الأسبوع، لأنه كلما حاولت محاربة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس من خلال غسل الشعر كلما ازداد إنتاج هذه الزيوت لتعويض الرطوبة المفقودة. بالتالي، استخدمي شامبو يعمل على التخفيف من المظهر الدهني للشعر والحد من الإفراز الزائد للزيوت. ننصحك باستخدام Head & Shoulders Instant Oil Control Shampoo.



إذا كان شعرك عادياً:

إذا كنت تمتلكين شعراً عادياً، أي لا ناعماً ولا سميكاً ولا مجعداً ولا دهنياً، من الأفضل غسله ثلاث مرات في الأسبوع، مع الحرص على استخدام شامبو خال من الكبريتات القاسية والكيماويات. ننصحك باستخدام Honest Shampoo & Body Wash.

