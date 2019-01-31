- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - بالصور..أم تكتشف حرق رضيعها في فرن علي يد عائلته
في جريمة تقشعر لها الأبدان، لقى طفل رضيع لم يبلغ بعد عامه الأول، مصرعه حرقًا، وذلك بعد أن تركته أمه في رعاية جده وجدته، لترجع وترى أن أبويها نسيا حفيدهما في الفرن نتيجة حالة السُكر الشديدة التي أصابتهما.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تكشف تفاصيل الحادث المؤلم، الذي وقع بقرية تدعى خوري في جمهورية خقاسيا، أحد الكيانات الفيدرالية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي عاشت أحد أروع المآسي في تاريخها، حيث تركت فتاة تدعى "فيكتوريا"-20 عاما- طفلها الرضيع "ماكسيم ساجالاكوف" في رعاية والدها ووالدتها، دون أن تدرك ما ينتظرها من جحيم.
وبحسب الشرطة الروسية، فإن "فيكتوريا" عادت لتجد ابنهما متفحمًا داخل فرن المنزل، نتيجة إقدام الجد والجدة على شرب كميات كبيرة من الكحول، في حين أكد أحد الجيران أن الجدين كانا في حالة سُكر فادحة.
وألقت الشرطة القبض على الجدين وأودعتهما الحجز المؤقت لحين الانتهاء من عملية فحص بقايا الطفل المحترق، وذلك للشروع في التحقيق معهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..أم تكتشف حرق رضيعها في فرن علي يد عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.