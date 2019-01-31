كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - بالصور..أم تكتشف حرق رضيعها في فرن علي يد عائلته

في جريمة تقشعر لها الأبدان، لقى طفل رضيع لم يبلغ بعد عامه الأول، مصرعه حرقًا، وذلك بعد أن تركته أمه في رعاية جده وجدته، لترجع وترى أن أبويها نسيا حفيدهما في الفرن نتيجة حالة السُكر الشديدة التي أصابتهما.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تكشف تفاصيل الحادث المؤلم، الذي وقع بقرية تدعى خوري في جمهورية خقاسيا، أحد الكيانات الفيدرالية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي عاشت أحد أروع المآسي في تاريخها، حيث تركت فتاة تدعى "فيكتوريا"-20 عاما- طفلها الرضيع "ماكسيم ساجالاكوف" في رعاية والدها ووالدتها، دون أن تدرك ما ينتظرها من جحيم.

وبحسب الشرطة الروسية، فإن "فيكتوريا" عادت لتجد ابنهما متفحمًا داخل فرن المنزل، نتيجة إقدام الجد والجدة على شرب كميات كبيرة من الكحول، في حين أكد أحد الجيران أن الجدين كانا في حالة سُكر فادحة.

وألقت الشرطة القبض على الجدين وأودعتهما الحجز المؤقت لحين الانتهاء من عملية فحص بقايا الطفل المحترق، وذلك للشروع في التحقيق معهما.



