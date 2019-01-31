كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - مصطفى بكرى يوجه التحية للرقابة الإدارة بعد كشف وقائع الفساد الأخيرة

معتز عوض

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرقابة الإدارية قامت بضبط 3 مسئولين سابقين بمحافظة مرسى مطروح بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه قائلا :«إيه اللي بيحصل في البلد».

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم القبض على السكرتير عام والسكرتير عام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح علي خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه وتم عرضهم على النيابة العامة وأمرت بحبسهم جميعا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، «يا ولاد اللذينه وكان الناس عندها حق لما طلعت واتكلمت أن الشله ديه تمشي»، ووجه التحية إلى الرقابة الإدارة برئاسة اللواء شريف سيف الدين، بعد الكشف عن وقائع الفساد الأخيرة.