كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - التعليم تعلن فتح باب التقدم للوظائف التعليمية على مستوى الجمهورية

كتب: محمود الشريف

أعلنت وزارة التربية والتعلفيم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 7 فبراير 2019، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، وذلك لجميع معلمي مصر، ومن المقرر أن يتم فتَح باب التقدم بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير 2019، ويهدف هذا القرار إلى خدمة 260 ألف معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية.