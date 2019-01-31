كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - مصطفى بكري: مفاجآت جديدة في قضية مقتل أسقف دير وادي النطرون

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محاكمة المتهمين وائل تواضروس وفلتاؤس، بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون، شهدت مفاجآت خلال جلسة اليوم.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دفاع المتهمين قدم صور فوتوغرافية وفيديو لأول مرة يوضح واقعة قتل الأنباء إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

وكشف أن المحامي قال أمام المحكمة أن صور الواقعة الخاصة بقتل الأنبا إبيفانيوس وصلت صباح اليوم من راهب بالدير إلى زوج أخت المتهم الثاني وأكدو أن الصور والفيديو تكشف خروج جزء من مخ المجني عليه وهو ما يتعارض بهذه الصورة مع الأداء المستخدمة في الواقعة وطالب الدفاع باستدعاء طبيب شرعي للاستفادة من خبرته الفنية بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.