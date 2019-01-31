كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - حرب كلامية بين شوبير وتركي اّل الشيخ - شاهد القصة كاملة

شوبير وتركي اّل الشيخ

شهد اليوم صراع على صفحات التواصل الإجتماعي بين المسؤولين في الوسط الرياضي وتحديدًا بين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز،

وبالرغم العلاقة الجيدة التي كانت بين شوبير وتركي آل الشيخ إلا أن تحولت إلى صدام و رسالة على صفحات “فيس بوك” فبعد أن كان يقوم شوبير بالترحيب بضيفه مالك نادي بيراميدز، في برنامجه عندما يقوم الأخير بمداخلة هاتفية يشن فيه هجومًا على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وغيرها من المدخلات الهاتفية والتي هاجم فيها عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وكانت أيضا مداخلات تركي آل الشيخ مع نائب رئيس اتحاد الكرة بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك واعلانه عن رغبته في صفقة تبادلية مع الفريق الأبيض.

مداخلة مالك بيراميدز مع “حتحوت” التي أشعلت النار في الجبلاية

جاءت النقطة الفاصلة و التي حولت العلاقة تماما فبعد أن خرج تركي آل الشيخ، بتصريحات نارية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد ، أكد فيها أن الدوري المصري يشهد مناخاً غير مناسب، في ظل بدء بيراميدز خوض مباريات الدور الثاني، في الوقت الذي ما زال الأهلي يلعب فيه مباريات الدور الأول، وهو ما يعكس عدم تكافؤ الفرص- على حد تعبيره”.

وتابع: «اتحاد الكرة طالما فتح أبواب الاستثمار فو ملتزم بقوانين الاستثمار، فالدولة المصرية أكبر من موضوع كرة القدم، والدولة المصرية ومصر على رأسى»

معلقاً « هناك تسهيل للمركز الثالث للحاق بالمركز الأول والثاني».

وأضاف «أرى مباريات الكأس تسير بشكل طبيعي سوى مباراة الأهلي مع بيراميدز».

تعليق شوبير الذي أغضب تركي آل الشيخ

كان رد شوبير أن أندية الدوري المصري عليها التكيف على الظروف الصعبة.

وتابع شوبير “نتعرض لظروف صعبة ولم يسبق لأي دوري في العالم أن واجهها إلا أن الدوري مستمر حتى النهاية”.

وأضاف “بنموت نفسنا من أجل استكمال الدوري حتى لا يتعرض لأي أزمة، فالمسابقة يتخللها بطولة عربية للأندية وبطولتين إفريقيا في موسم واحد”.

تركي آل شيخ يستدعي فيديو قديم للرد على شوبير

للمرة الثالثة اشتعلت حالة الجدل بين المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة بعد أن أعاد آل شيخ، فيديو له مع شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق على الفيديو قائلًا: "أترجملك".

وظهر في الفيديو شوبير وهو يحاول معرفه صفقات نادى ببراميدز ، ورد عليه آل شيخ قائلا إلى يلعب معنا يستحمل فقال له شوبير "لأ ترجملي".

جاء ذلك ردا على كلمات شوبير "أحلى بلد بلدي"، التي كتبها بدوره ردا على تركي آل شيخ الذي قال "الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي ..عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش!.. إحنا نلعب في دوري بلد محترم".

وبدأت الأزمة بتعليق من شوبير على اعتراض "آل الشيخ" على عدم لعب الأهلي مؤجلات الدور الأول حتى الآن فقال شوبير "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين".

شوبير: أحلى بلد بلدي.. وتركي آل الشيخ: "لا تستقوِ بالوطنية.. وإن عدتم عدنا"

وتواصلت حالة السجال بين المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وقال تركى آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " استقواء بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة "بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس لانتماءاتهم الكروية والشخصية و"جيوبهم".. وإن عُدتم عدنا".

جاء ذلك ردا على كلمات شوبير "أحلى بلد بلدي"، التي كتبها بدوره ردا على تركي آل الشيخ الذي قال "الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي ..عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش!.. إحنا نلعب في دوري بلد محترم".

وبدأت الأزمة بتعليق من شوبير على اعتراض "آل الشيخ" على عدم لعب الأهلي مؤجلات الدور الأول حتى الآن فقال شوبير "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين".



خطاب بيراميدز للكافتويتة تركي اّل الشيخ