كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - فان دايك لجمهور ليفربول: سنقاتل للتتويج بالبريميرليج

فيرجل فان ديك

حرص اللاعب الدولي الهولندي "فيرجل فان ديك" مدافع فريق ليفربول، على توجيه رسالة لجماهير ناديه، عقب تعثر فريقه أمام فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق الريدز مع الثعالب، أمس الأربعاء، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة والعشرين، ولم يستفيد حمُر الميرسيسايد من هزيمة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال فان ديك ردًا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالقلق بين المشجعين في تصريحات نقلتها شبكة "تربيال فوتبول" البريطانية: "الأمر يبدو كذلك".

وأكمل: "لا أعتقد أنه يُنقل إلى اللاعبين، ولكن من الواضح أننا نحصل على هذا الشعور أيضًا من الجمهور، وأعتقد أنّ ذلك ليس ضروريًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكن من الواضح أنّ الجميع يريد أنّ يفوز حتى إذا لم نكن في أفضل حالاتنا وهذا ما نريده أيضًا ولكن في بعض الأحيان نكون بحاجة إلى أنّ نتحلى بالصبر".

وواصل: "في النهاية، كل شيء يتعلق بالظهور على أرض الملعب، ونحن لن نتأثر بذلك، سنقاتل ونفعل كل ما يكفي من أجل القوز باللقب".

وتابع: "لكن نحن نريد من الجميع أنّ تساندنا وتستمر في الضغط والمساندة حتى لو كان لدينا لحظات صعبة، حتى إذا كنا متأخرين بهدف أو بهدفين".

وأنهى: "نحن بحاجة فقط إلى أنّ يسير الجميع في نفس الاتجاه، وأنّ نواصل السير، هذا هو السبيل الوحيد للتقدم".