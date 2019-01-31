كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - محمود ياسين يستعد لتصوير الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"

يستعد الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين لكتابة الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك خاصة بعد أن حقق الجزئين الأول والثاني نجاحًا كبيرًا في فترات عرضه.

وكشف "ياسين" من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن كتابته للحلقة الأولى من المسلسل تمهيدًا للبدء في اختيار أبطاله.

وكان قد قدم الجزئين الأول والثاني في حلقات منفصلة شارك فيها عدد كبير من النجوم من بينهم حنان مطاوع ودرة وغيرهم.