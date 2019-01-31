كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - بيراميدز يتهم أحمد شوبير بالعنصرية

شوبير

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز الخطاب المرسل منه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تنسيق جدول بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم تركي آل الشيخ بشكوى في خطابه ضد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم متهما إياه بالعنصرية.

نص خطاب بيراميدز إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

السادة الأعزاء

نكتب إليكم بشأن جدول الموسم الحالي لبطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

حاليا، فريقنا يحتل المركز الثاني في الدوري ولعب 20 مباراة في الوقت الذي خاض فيه أقرب منافسينا الزمالك (المركز الأول) والأهلي (المركز الثالث) 18 مباراة و16 مباراة على الترتيب فقط حتى الان.

جدول المباريات للأسابيع المقبلة المنظم بواسطة الاتحاد المصري لكرة القدم يظهر أنه غير معقول ولا يضع في اعتباره مبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين.

المباريات المؤجلة محدد لها أن تلعب في نهاية الموسم في الوقت الذي انتهى فيه فريقنا من خوض جميع مبارياته بينما منافسينا سيكون لديهم حوافز وإمكانيات أقل بالنظر للإرهاق وترتيبهم في الدوري.

والأكثر غرابة أن منافسانا كل من الاهلي والزمالك سيخوضان مواجهات الدور الثاني قبل أن ينتهيا من خوض جميع مبارياتهما في الدور الأول وبما في ذلك مباراتهما سويًا والتي لم تحدد بعد.

أعتقد أن هذا يؤثر على نزاهة الدوري المصري ويمنح منافسينا فرصا أفضل مننا.

بجانب أن مباراتنا ضد الأهلي في الكأس لم يحدد موعدها حتى الأن على الرغم من نظام البطولة المتبع وهو وجوب خوضها في هذا التوقيت، في الوقت الذي يعاني الأهلي من إصابة بعض اللاعبين وهذا يؤثر على فرصنا في الاستمرار في البطولة ويمنح منافسنا أفضلية.

لقد خاطبنا للاتحاد المصري لكرة القدم عدة مرات من أجل حل مشكلة مباريات الزمالك والأهلي المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز بقدر المستطاع بأي شكل قبل خوض مبارياتنا المقبلة ليكون هناك مساواة بين جميع أندية المسابقة.

ومع ذلك لم يتم فعل أي شيئ تجاه استفسراتنا وطلباتنا بشأن انتظام مباريات الدوري والأمر ذاته في مباريات الكأس أيضًا.

افي ساعات مبكرة من صباح اليوم في برنامج إذاعي، قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ووالد لاعب الاهلي مصطفى شوبير تصريحات عنصرية ضد النادي ومالكه، قائلا إن جدول الدوري والكأس لن يتم تغييرهما ولن يحدث شيئا باتجاه طلبتانا.

وبناء على كل ما سبق، فإننا نطالب الكاف بالتدخل طبقا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر.