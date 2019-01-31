كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - شاهد.. صورة أكشن لروبي من كواليس "حملة فرعون"

تصور الفنانة روبي هذه الفترة أحداث فيلمها الجديد "حملة فرعون"، بعدة لوكيشانات خارجية، وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وظهرت "روبي" بشكل مختلف تمامًا خلال أيام تصوير مشاهدها في مدينة بيروت اللبنانية، حيث تعتمد الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث على الأكشن لأول مرة في حياتها الفنية.

وبدت روبي مشابهة في حركات الأكشن التي قدمتها لشخصية "ماتركس" الشهيرة، والتي قدمها الفنان العالمي كيانو ريفز، عام 1999.

فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

