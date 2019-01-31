كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - وردة يُشارك في تعادل أتروميتوس أمام كريت بالدوري اليوناني

عمرو وردة

فشل نادي أتروميتوس أثينا في الحفاظ على تقدمه للمباراة الثانية على التوالي وتعادل مع منافسه كريت في الجولة الـ15 من بطولة الدوري اليوناني بنتيجة 1-1.

وكان رفقاء الفرعون المصري "عمرو وردة" في مباراتهم السابقة أمام لاميا قد فشلوا في المحافظة على تقدمهم أمام لاميا بهدف نظيف وخسروا الثلاث نقاط في النهاية بعد الهزيمة بنتيجة 1-2.

وشارك "وردة" مع أتروميتوس في المباراة الكاملة، لكنه لم ينجح في مساعدة فريقه لحصد الثلاث نقاط.

ورغم بداية التسجيل من طرف الضيوف أتروميتوس عن طريق "إيفتيموس كولوريس" في الدقيقة 33، لكن بعد 4 دقائق فقط استطاع "خوان نيرا" من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض كريت.

بهذه النتيجة، يظل أتروميتوس في المركز الرابع ببطولة الدوري اليوناني برصيد 30 نقطة، بينما يضيف كريت نقطة واحدة هو الآخر لرصيده ليصبح لديه 16 نقطة بالمركز الـ14.