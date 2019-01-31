كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - فيلم "١٢٢" يواصل الصدارة في إيرادات السينما المصرية منذ طرحه

يتصدر فيلم 122 للمخرج ياسر الياسري إيرادات السينما المصرية لمدة 30 يوم على التوالي، بإيرادات تجاوزت الـ 19 مليون جنيه، ورغم المنافسة القوية على شباك التذاكر، وإطلاق العديد من الأفلام بعده، إلا أن الفيلم استطاع الحفاظ على صدارة الإيرادات متفوقًا على جميع أفلام هذا الموسم والذي شهد إطلاق أفلام وإنتاجات عديدة على غير المعتاد.

وبجانب أن الفيلم يعد من أوائل الأفلام العربية التي دشنت افتتاح دور السينما الجديدة في جدة في المملكة العربية السعودية بعروض كاملة العدد.

وانطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض المصرية مترجم بلغة الإشارة، كما وجهت الصفحة وشركة مقام للإنتاج الفني لصاحبها سيف عريبي التقدير للصم والبكم مؤكدةً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، آملةً أن تكون هذه الخطوة بادرة لتقديم أعمال فنية تناقش حياتهم.

كما حصل فريق عمل الفيلم على تكريم خاص من سفير مصر في باكستان سعادة أحمد فاضل يعقوب، وذلك بعد أن أصبح الفيلم هو الأول عربيًا الذي يُعرض في باكستان بدبلجة أردية، كما كرّم سعادته شركتي مقام وستارشب للتوزيع الخارجي.