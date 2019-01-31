كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - الثعلب يدعم الأباتشي: "كل الناس بتحبك يا شيكا"
شيكابالا
حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا المحترف في صفوف أبولون اليوناني.
ونشر حازم إمام صورة لشيكابالا علق عليها قائلًا: "كل الناس بتحبك يا شيكا"
وأضاف الثعلب الصغير في تغريدة أخرى قائلًا: "أعلم علم اليقين أن نادي الزمالك دايمًا بيقف مع أولاده مهما اختلفا في وجهات النظر".
وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف أبولون اليوناني مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن هناك أزمة نشبت بينه وبين ناديه اليوناني دون الوصول إلى حل حتى الآن.
وكان ناديي الاتحاد والمصري قد أبديا اهتمامها بضم اللاعب إلا أن المغالاة المادية من قبل نادي الزمالك عرقلت إتمام الصفقة.
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