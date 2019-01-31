كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - هشام عباس يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد

أكد الفنان هشام عباس، أنه يعمل على تجهيز ألبومه الجديد، حيث من المُفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار "هشام" خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "سيرة واتفتحت" الذي يُذاع عبر آثير "نغم FM"، اليوم الخميس، إلى غناءه تتر مسلسل "يتربى في عزو" للفنانة كريمة مختار ويحيى الفخراني، حيث رفض غنائها في بداية الأمر، بسبب غرابة الموضوع، قائلًا: أيمن بهجت قمر، مؤلف الأغنية، أقنعني بغناءها في النهاية.

وتابع أنه حصد ثلاث جوائز، على هذه الأغنية، لافتًا إلى مطالبة العديد من الأمهات له، بغناءها في أفراح أبنائهن.

وقال إن هناك شعرة فاصلة بين الرجل البار بأمه، والرجل "ابن أمه"، موضحًا أنه لا يفضل زواج ابنته من رجل "ابن أمه".

"سيرة واتفتحت"، تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر إذاعة "نغم FM"، يومي الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة ساعة واحدة.