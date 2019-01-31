كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - عاجل.. إعلان حكومة لبنان الجديدة: 30 وزيرا منهم 3 لحزب الله

أصدر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، الخميس، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية، الدكتور انطوان شقير، مراسيم تشكيل الحكومة وهي ثلاثة:

- مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا.

- مرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا.

- مرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيرا، بينهم 3 وزراء لـ حزب الله.

وشملت التشكيلة جميل جبق وزيرا للصحة وهو تابع لحزب الله، وجبران باسيل وزيرا للخارجية وريا حسن وزيرة للداخلية.

وفي وقت سابق، عرض رئيس الحكومة، الحريري، التشكيلة الحكومية على الرئيس اللبناني، مساء الخميس.

وينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وقال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، في مؤتمر صحافي متلفز، الخميس، قبيل إعلان الحكومة، إن القوات اللبنانية تساهم بولادة الحكومة بعد تعطيل من بعض الجهات بمطالب غير معقولة، موضحا أن القوات اللبنانية قبلت بحقيبة وزارة التنمية الإدارية في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكر أن القوات اللبنانية عرضت التخلي عن وزارة الثقافة مقابل وزارة التنمية الإدارية إذا كان ذلك سيعجل بإعلان التشكيلة. وألمح إلى أنه لا توجد وزارات حقيرة بل أناس حقراء، على حد كلماته.