كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - الجزء الخامس من مسلسل "أرطغرل ١٣٣" يحقق نسب مشاهدة عالية

حققت الحلقة 133 الجزء الخامس نسب مشاهدة كبيرة وتصدرت تريند جوجل بعد عرضها.

مسلسل ارطغرل 133 الجزء الخامس يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أرطغرل 133 الجزء الخامس .. مسلسل درامي تاريخي يعرض لحياة ارطغرل بن سليمان شاه جد السلاطين العثمانيين، وكفاحه مع أخيه غوندو غدوة، في سبيل إيجاد أرض صالحة لتعيش فيها قبيلته قبيلة الكايي (أو الكايلار) وسيدها أبوهما سليمان شاه.

ويمنحهم ملك حلب العزيز أرضا تابعة لحلب وقريبة من قلعة صليبية، الأمر الذي يفرض عليهم قتال الصليبيين الذين يسعون لتفريق المسلمين وإعداد حملة صليبية لاستعادة القدس.

هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.