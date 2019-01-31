كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - رسمياً بالمستندات - بيراميدز يشكو إتحاد الكرة المصري للكاف

بيراميدز

أرسل نادي بيراميدز، خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي يتظلم فيه من عدم إقامة المباريات المؤجلة لكل من الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، وهو ما يعتبره أمر مُخل بالمنافسة بين كافة الأطراف.

وقال بيراميدز في الخطاب الذي أرسله للاتحاد الإفريقي ونشر منه نسخة على حساب النادي الرسمي بـ"تويتر" أنهم لعبوا 20 مباراة، في حين أن الزمالك لعب 18 والأهلي 16 مباراة.

وتابع: "جدول المباريات الموضوع من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لا تضع في الحسبان وجود قواعد عادلة للمنافسة تحت ظروف واحدة بين كافة الفرق.. المباريات التي لم تخضها الأندية تمت برمجتها لتقام في بعد خوضنا لكافة المباريات وعندما تكون الأطراف الأخرى في المباريات قد فقدت كل الحوافز."

وِأشار بيراميدز إلى أن الأهلي والزمالك يخوضان مباريات الدوري الممتاز في مرحلة الدور الثاني قبل أن تنتهي مباريات الدور الأول بالنسبة لهما.

وأوضح بيراميدز في الخطاب أن مباراة الكأس التي سيكون فيها الأهلي طرفًا لم يحدد لها موعدًا بالرغم من أن هذا الموعد المعتاد لها في الموسم: "لكن مع تعرض الأهلي لعدد من الإصابات سيكون لهذا الأمر تأثير على حظوظ الفريق في التقدم خطوات أكبر في المسابقة، وهو ما يعطي ميزة غير عادلة للمنافس."

وألمح بيراميدز في خطابه إلى أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأنه والد أحد عناصر الأهلي "قام بإصدار تصريحات عنصرية ضد النادي ومالكه."

واختتم بيراميدز الخطاب، قائلًا: "نطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتدخل وفقًا للمادة الثانية من لائحة النظام الأساسي للكاف واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية من أجل ضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر."

