كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - وصول أول وحدة ترام مكيف بميناء الإسكندرية قادمة من أوكرانيا

وصلت اليوم الخميس، أول وحدة ترام مكيف بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، وذلك في إطار خطة الهيئة لدعم أسطولها بأحدث وسائل النقل، ضمن 15 وحدة ترام مفصليه جديدة للعمل على خطوط مرفق ترام المدينة.

وتتميز هذه الوحدات عن مثيلتها بالإسكندرية، بأنها عربة الترام سريعة ومريحة ومجهزه بـWi-Fi، ومكيفة، ويسمح الزجاج برؤية كاملة وواضحة للركاب.

العربة مزوده بشبابيك احتياطيه ونظام هواء إجباري بالسقف يستخدم في حاله عدم تشغيل التكييف، والعربة أمان تام للراكب بتوقف نهائياً لحين نزول و صعود الراكب وغلق الأبواب، بالإضافة إلى لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجها "أمامية وخلفية وجانبية".

وحدة الترام لها إخطار صوتي ومرئي للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتي للراكب عند غلق الأبواب، مع وجود إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، وإذاعة أخرى خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب على المنتظرين المحطات بوجهه العربة.

العجل مزود بنظام الكاوتش المرن يضمن انخفاض الضوضاء أثناء السير، بالإضافة إلى أن العربة مزودة بنظام إلكتروني وأجهزة تمنع الزحف والتزحلق، ومزودة أيضاً بنظام إنذار للحريق، والترام يمكنه السير دون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5 كيلو متر.

الترام مجهز بثلاثة محاور دفع "بواجي" ويمكنه العمل على واحدة منها فقط أثناء الطوارئ، وتعمل بنظام الطاقة المستعادة، بالإضافة إلى وحدة سير وتحكم خلفية مزودة بالفرامل لضمان سير خلفي يوفر التأمين للعربة والامان للركاب، مع وجود نظام تتبع للأعطال ومراجعه كافه بيانات أجهزة العربة وسهوله تحديد العطل وسرعه الإصلاح Can System.

نظام فرامل ديناميكي يضمن التدرج في الفرامل لضمان الراحة الكاملة للركاب، وارتفاع أول درجة للسلم في حدود ارتفاع الرصيف لضمان سهولة الصعود للركاب، والهيئة تقدم هذه الوحدات المميزة لجمهور الركاب من أهل الإسكندرية وتدعوهم للحفاظ على هذه الوحدات ومعاملتها وكأنها ملكيه خاصة مصانة من جانب الجميع و ليس الهيئة فقـط.

