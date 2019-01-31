كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - فيديو..لحظة تسلل الفأر الطباخ إلى أحد المطاعم الأسترالية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة، يظهر فيه فأر كبير يمشي على حافة رف علوي لمطبخ بأحد المطاعم الأسترالية.

وأثناء تصوير الفيديو، هرع المصور الذي سجل الفيديو لإخبار أحد الموظفين بالمطعم عن وجود زائر غير مرغوب فيه داخل المطبخ.

واستغل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تلك الفرصة للمزاح والسخرية من ذلك الأمر معلقين "ربما يكون هذا الفأر هو النجم السري للمطبخ"، في إشارة إلى الفأر الشهير في فيلم الأنيميشن الأمريكي "الفأر الطباخ" Ratatouille.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفأر قد استغل فرصة إغلاق المطعم ذلك اليوم، للتسلل والبحث عن الطعام.

وذكر المطعم في بيان أنه استدعى على الفور أخصائي مكافحة الآفات، بمجرد إخطارهم بهذا الأمر، ذلك لفحص وتطهير المبنى كأولوية.

وتدور أحداث فيلم "الفأر الطباخ" Ratatouille حول فأر صغير يجيد الطهي، ويحلم بأن يكون طباخا ماهرا، فيذهب إلى باريس ليستقر في مطعم فاخر، وهناك يساعده شاب لتحقيق حلمه، ذلك من خلال إعطاء فرصة للفأر بإثبات مهاراته في الطبخ، ويتمكن الفار في التحكم بالشاب عن طريق تحريك خصل شعره بحركات معينة، مما يجعله طباخا ماهرا.

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