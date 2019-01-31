كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - سيارات يمكن سرقتها بسهولة : احذروا

يعتقد كثيرون أنه كلما كانت السيارة أكثر حداثة، كلما تمتعت بمزايا أمان أكبر، لكن بحثا جديدا دحض هذه النظرة، محذرا من ثغرة إلكترونية يستغلها اللصوص ليسرقوا السيارات بمنتهى السهولة.

وذكرت جمعية مراقبة معنية بشؤون المستهلكين في بريطانيا اسمها "Which"، الاثنين، أن 4 من كل 5 سيارات جديدة معرضة لخطر ما يعرف بـ"السرقة دون مفتاح"، حسب "سكاي نيوز".

وأشارت إلى أن السيارات المعرضة للسرقة، هي الأكثر رواجا في بريطانيا، وتشمل طرازات "جولف" و"نيسان" و"فورد فوكس" و"فورد فيستا" و"نيسان كاشكاي".

كما اعتبرت الجمعية أن السيارة "فوكسهول كورسا" آمنة، ذلك أنها لا تحتوي نظام التشغيل عن بعد المعروف بـ"keyless entry and start"، الموجود في الطرازات السابقة.

وتحدث السرقات في السيارات الجديدة، عبر أجهزة رخيصة يمكن شراؤها عبر الإنترنت، تستغل ضعف الحماية الموجودة في أنظمة تلك السيارات.