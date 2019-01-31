كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - لامبورجيني تخصص سيارتها "أوروس" للرحلات والطرق الوعرة

كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن رزمة الطرق الوعرة Off-Road Package لسيارتها أوروس.

تضيف رزمة الطرق الوعرة بعض العناصر الخارجية للسيارة، مثل حواف داخلية للرفارف مصنوعة من البلاستيك لحماية إضافية، وبعض الفولاذ المقاوم للصدأ للصدامات الأمامية والخلفية لتزيين السيارة، وحمايتها بالطبع.

تأتي وضعيات القيادة المختلفة لأوروس لتقديم الأداء الأمثل في جميع الظروف، وضعيات Standard, Sport, Corsa مصممة للطرق والأداء الرياضي والحلبات، اما وضعيات Terra, Sabbia و Neve فهي للأداء الثابت والمتزن على الطرق الوعرة والرمال والأعشاب والثلوج. كما قامت الشركة بتعديل نظام التعليق ورفعه بـ35 ملم ليصبح ارتفاع السيارة الأقصى عن الأرض 248 ملم. وتضيف لامبورجيني رزمة الغسيل المستمر للزجاج الأمامي ورزمة زلاجات التحميل على السقف مع وجود الزجاج البانورامي.

مع رزمة Off-Road Package يمكن لأوروس الذهاب في رحلات برية مميزة إذ يمكنها حمل الدراجات، وزلاجات الجليد، وقوارب التجديف، والأدوات المختلفة لجميع الرياضات البرية الممتعة.