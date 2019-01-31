كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - تركي آل الشيخ يواصل السخرية من شوبير: "أترجملك؟"

شوبير وتركي اّل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز رسالة إلى الإعلامي أحمد شوبير بعد تصريحاته صباح اليوم الخميس في برنامجه الاذاعي.

وكان شوبير صرح أن هناك أشخاص يجلسون في مكاتبهم المكيفة، ويصدرون بيانات دون حساب وطالب الجميع بالتعايش مع الظروف الحالية لبطولة الدوري المصري بما فيها من تأجيل لمباريات.

ونشر آل الشيخ فيديو علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يجمع بينه وبين شوبير قال فيه مالك بيراميدز: "اللي يلعب معانا يستحمل" ليرد عليه الإعلامي قائلا: "لا ترجملي؟".

وأرفق تركي آل الشيخ مع الفيديو تعليقًا نصه كالتالي: "أترجم لك؟".

وكان مالك بيراميدز قد هاجم أحمد شوبير صباح اليوم طالع التفاصيل.

جدير بالذكر ان بيراميدز يحتل وصافة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة.