كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - توقعات بارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات الكوري والياباني بمصر

قال أحد تجار السيارات في مصر أن أسعار السيارات لم ولن تصل لما يتوقعه المشترون في السوق من انخفاض كما أن الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ليس معناه أن السيارات تدخل بدون أي رسوم حيث أن هناك ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى تشمل رسوم الجدول والتنمية كما تناول مصروفات الشركات الأخرى التي تشمل نقل السيارات وتكلفة العاملين في الشركات والمعارض وتكلفة الدعاية ومصروفات تشغيل الشركات .

البعض يتوقع ارتفاع أسعار السيارات لحدوث زيادات محتملة في الدولار

وأوضح أن الوضوح الحقيقي في أسعار السيارات ومعدلات انخفاضها الحقيقية لن يظهر الا في شهر مارس القادم ولكنه في نفس الوقت توقع ارتفاع جديد في أسعار السيارات بعد ذلك خاصة في ظل احتمالات ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة وانخفاض سعر الجنيه في مصر كما طالب الحكومة المصرية بتثبيت سعر الدولار حتى يمكن للمشترين الاستفادة من الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

مطالب بالرقابة على أسعار السيارات في مصر

كما طالب بعض التجار بضرورة تواجد رقابة على أسعار السيارات في مصر وأشار الي أن الغاء جمارك السيارات الأوروبية سيقابل بارتفاع سعر الدولار الجمركي على تجار السيارات الصيني والياباني والكوري وبالتالي سيحدث ارتفاعات أخر في أسعار السيارات من هذه الدول وسيحجم المستوردون عن استيرداها مما سيؤدي في النهاية الي ارتفاع سعرها بشكل كبير.